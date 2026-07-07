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ФИФА о возможном допуске России: «Проанализируем решение МОК в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах»

В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске российских команд.

Все новости футбола в МАКС

Ранее сообщалось, что в Международной федерации футбола обсудят возможность снятия бана с российских команд после рекомендаций МОК, который временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

"ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.

ФИФА проанализирует это решение в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах", — заявили в организации для Sky News.

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