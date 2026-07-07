ФИФА о возможном допуске России: «Проанализируем решение МОК в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах»

Ранее сообщалось, что в Международной федерации футбола обсудят возможность снятия бана с российских команд после рекомендаций МОК, который временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).
"ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.
ФИФА проанализирует это решение в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах", — заявили в организации для Sky News.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше