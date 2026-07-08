Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Швейцария
0
:
Колумбия
0
Все коэффициенты
П1
4.53
X
2.05
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.00
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Куарежма не согласился с Диашем, назвавшим игру с Испанией одной из лучших у Португалии: «Одного лишь владения недостаточно, чтобы выигрывать матчи»

Рикарду Куарежма поспорил с защитником сборной Португалии Рубеном Диашем, назвавшим матч против Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 «одной из лучших игр» команды с точки зрения баланса.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Бывший вингер португальской сборной с этим не согласился.

"Я не совсем согласен с тем, что ты говоришь. С самого начала и до сегодняшнего дня мне кажется, что вы способны на гораздо большее.

У меня сложилось впечатление, что вы слишком часто играли назад и поперек поля, много владели мячом, но почти не пытались искать пространство за спинами защитников. Вы мало били по воротам, создали мало моментов, если не считать последних пяти минут.

Одного лишь владения мячом недостаточно, чтобы выигрывать матчи", — сказал Куарежма.