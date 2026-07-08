Куарежма не согласился с Диашем, назвавшим игру с Испанией одной из лучших у Португалии: «Одного лишь владения недостаточно, чтобы выигрывать матчи»

Бывший вингер португальской сборной с этим не согласился.
"Я не совсем согласен с тем, что ты говоришь. С самого начала и до сегодняшнего дня мне кажется, что вы способны на гораздо большее.
У меня сложилось впечатление, что вы слишком часто играли назад и поперек поля, много владели мячом, но почти не пытались искать пространство за спинами защитников. Вы мало били по воротам, создали мало моментов, если не считать последних пяти минут.
Одного лишь владения мячом недостаточно, чтобы выигрывать матчи", — сказал Куарежма.