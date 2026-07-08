«Видите, как прогнил футбол? Инфантино служит Трампу половой тряпкой, он готов на все!» Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке об отмене бана Балогуна

Балогун получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — форвард США смог принять участие в матче против Бельгии в ⅛ финала (1:4).
Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил Инфантино — после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.
"Хуже всего в этой истории то, что в ней было вообще все. Я не знаю, нечестные ли они люди, мафиози ли они или и то и другое одновременно — понятия не имею.
Трампу пришлось звонить президенту Международной федерации футбола, чтобы ему объяснили, что означает красная карточка. Нас что, за идиотов держат? Удаление автоматически влечет за собой дисквалификацию.
Видите, как прогнил наш футбол? Эти люди невыносимы! Этот Джанни Инфантино, который теперь служит Дональду Трампу половой тряпкой, готов на все! Мне интересно посмотреть на всех тех людей, которые окружают Инфантино. В поведении этого президента ФИФА ничего уже не удивляет", — сказал Ларке.