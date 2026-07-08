Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
доп. время
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.99
П2
6.61
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2

«Видите, как прогнил футбол? Инфантино служит Трампу половой тряпкой, он готов на все!» Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке об отмене бана Балогуна

Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке высказался о скандале вокруг дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Все новости футбола в МАКС

Балогун получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — форвард США смог принять участие в матче против Бельгии в ⅛ финала (1:4).

Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил Инфантино — после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.

"Хуже всего в этой истории то, что в ней было вообще все. Я не знаю, нечестные ли они люди, мафиози ли они или и то и другое одновременно — понятия не имею.

Трампу пришлось звонить президенту Международной федерации футбола, чтобы ему объяснили, что означает красная карточка. Нас что, за идиотов держат? Удаление автоматически влечет за собой дисквалификацию.

Видите, как прогнил наш футбол? Эти люди невыносимы! Этот Джанни Инфантино, который теперь служит Дональду Трампу половой тряпкой, готов на все! Мне интересно посмотреть на всех тех людей, которые окружают Инфантино. В поведении этого президента ФИФА ничего уже не удивляет", — сказал Ларке.