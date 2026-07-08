Шевалье останется в «ПСЖ». Француз общался с Энрике и хочет снова стать основным вратарем команды (Оливье Талларон)

24-летний вратарь намерен остаться в парижском клубе. Он несколько раз общался с главным тренером Луисом Энрике, и эти беседы были обнадеживающими для футболиста, пишет журналист Canal+ Оливье Талларон.
Утверждается, что француз хочет попытаться снова стать первым номером команды.
Прошлый сезон Шевалье начинал в качестве основного вратаря «ПСЖ», но с конца января не провел ни одного матча за команду — он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше