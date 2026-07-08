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Шевалье останется в «ПСЖ». Француз общался с Энрике и хочет снова стать основным вратарем команды (Оливье Талларон)

Люка Шевалье не покинет «ПСЖ» в ближайшее время.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

24-летний вратарь намерен остаться в парижском клубе. Он несколько раз общался с главным тренером Луисом Энрике, и эти беседы были обнадеживающими для футболиста, пишет журналист Canal+ Оливье Талларон.

Утверждается, что француз хочет попытаться снова стать первым номером команды.

Прошлый сезон Шевалье начинал в качестве основного вратаря «ПСЖ», но с конца января не провел ни одного матча за команду — он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову.

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