«Барселона» купит Канселу у «Аль-Хилаля» за 10 млн евро. Защитник подпишет контракт на 2 года

Каталонский клуб достиг договоренности с «Аль-Хилалем» о переходе 32-летнего защитника, сообщает COPE. Ожидается, что трансфер будут оформлен в ближайшие дни.
Сумма сделки составит 10 миллионов евро. Футболист подпишет контракт с «блауграной» на два года.
Отмечается, что главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик считает Канселу ключевым игроком для своей системы и хочет, чтобы португалец присоединился к команде на предсезонном сборе в Англии.
Жоау провел в Ла Лиге вторую половину этого сезона, а также поиграл за «блауграну» в сезоне-2023/24. Его статистику можно изучить здесь.