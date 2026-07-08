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«Месси — легенда, лучший игрок мира, лучший в истории. Мы благодарны ему за все, что он делает для нас, и стараемся помогать ему. Он проводит невероятный ЧМ». Альварес о Лионеле

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался об игре Лионеля Месси.

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Во вторник южноамериканская команда обыграла сборную Египта со счетом 3:2 в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2). В этой игре 39-летний футболист забил гол и отдал результативный пас.

"На самом деле, есть не так много слов, которыми можно описать Лео. Он проводит невероятный чемпионат мира. Мы стараемся помогать ему, поддерживать его и быть рядом с ним.

Мы благодарны ему за все, что он делает для нас, и за то, как он себя ведет по отношению к нам. Он легенда, лучший игрок мира, лучший в истории", — сказал Альварес.