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Федерация Бельгии о ситуации с Балогуном: «Мы намерены добиваться пересмотра регламентов ФИФА и порядка их применения. Гордится тем, как команда вчера ответила на поле»

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) выступила с новым заявлениям по поводу ситуации с отменой дисквалификации форварда США Фоларина Балогуна.

Все новости футбола в МАКС

Вчера Бельгия победила американскую команду со счетом 4:1 в ¼ финала ЧМ-2026.

"Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) по-прежнему намерена добиваться пересмотра действующих регламентов ФИФА и порядка их применения.

RBFA гордится тем, как «Красные дьяволы» ответили на поле вчерашним вечером. В то же время RBFA продолжит заниматься продолжающимся разбирательством с ФИФА за пределами футбольного поля. Мы твердо убеждены, что международному футболу необходима дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного отношения ко всем и честной игры. Четкие процедуры, уважение права на защиту и последовательное применение регламентов имеют ключевое значение для сохранения доверия национальных ассоциаций, тренеров, игроков, болельщиков и всех остальных участников нашего вида спорта.

Независимо от спортивного результата RBFA продолжит добиваться того, чтобы ФИФА правильно и последовательно применяла эти принципы, исключая любые проявления произвольного подхода. Мы чувствуем, что в этом нас поддерживают миллионы футбольных болельщиков по всему миру, а также многие другие национальные ассоциации.

Наконец, от имени тренерского штаба и игроков мы хотели бы искренне поблагодарить бельгийских болельщиков за их невероятную и неизменную поддержку на протяжении всего чемпионата мира. Теперь все наше внимание полностью сосредоточено на четвертьфинальном матче против Испании, который состоится в пятницу", — приводит текст заявления журналист Бен Джейкобс.