Федерация Бельгии о ситуации с Балогуном: «Мы намерены добиваться пересмотра регламентов ФИФА и порядка их применения. Гордится тем, как команда вчера ответила на поле»

RBFA гордится тем, как «Красные дьяволы» ответили на поле вчерашним вечером. В то же время RBFA продолжит заниматься продолжающимся разбирательством с ФИФА за пределами футбольного поля. Мы твердо убеждены, что международному футболу необходима дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного отношения ко всем и честной игры. Четкие процедуры, уважение права на защиту и последовательное применение регламентов имеют ключевое значение для сохранения доверия национальных ассоциаций, тренеров, игроков, болельщиков и всех остальных участников нашего вида спорта.