«Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения». Тренер Египта Хассан после 2:3

Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я обещаю: когда я вернусь, я больше не буду смотреть чемпионат мира, потому что в нем нет справедливости. Это мой личный протест. Я больше не буду смотреть чемпионат мира, когда вернусь домой и в нашу страну.