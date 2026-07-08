«Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения». Тренер Египта Хассан после 2:3

Африканская сборная уступила южноамериканской со счетом 2:3 в ⅛ финала ЧМ-2026.
«Мы могли победить, и я не хочу говорить, что нам не повезло — нет. Мы покинули турнир достойно, но конечный результат был далек от “фэйр-плей”, о котором говорит ФИФА, и далек от уважения. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения.
Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я обещаю: когда я вернусь, я больше не буду смотреть чемпионат мира, потому что в нем нет справедливости. Это мой личный протест. Я больше не буду смотреть чемпионат мира, когда вернусь домой и в нашу страну.
Тренер Египта Хассан о 2:3: «Мы играли лучше Аргентины, на результат повлияли внешние факторы. Могут влиять коммерческие интересы: “мы не хотим, чтобы Месси вылетел”.