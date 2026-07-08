Матч Швейцарии и Колумбии — единственный в ⅛ финала, перешедший в дополнительное время

Это заключительный матч на этой стадии. Он же стал единственным, который перешел в дополнительное время.
Все остальные матчи ⅛ финала завершились в основное время.
Победитель матча Швейцария — Колумбия сыграет с Аргентиной в ¼ финала.
Сборные Швейцарии и Колумбии встречаются в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (0:0, первый дополнительный тайм).
Это заключительный матч на этой стадии. Он же стал единственным, который перешел в дополнительное время.
Все остальные матчи ⅛ финала завершились в основное время.
Победитель матча Швейцария — Колумбия сыграет с Аргентиной в ¼ финала.