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Матч Швейцарии и Колумбии — единственный в ⅛ финала, перешедший в дополнительное время

Сборные Швейцарии и Колумбии встречаются в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (0:0, первый дополнительный тайм).

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Это заключительный матч на этой стадии. Он же стал единственным, который перешел в дополнительное время.

Все остальные матчи ⅛ финала завершились в основное время.

Победитель матча Швейцария — Колумбия сыграет с Аргентиной в ¼ финала.