Анри о Роналду без титулов ЧМ: «Его наследие неприкосновенно. Криштиану вдохновил несколько поколений, он пример для всех — посмотрите на его тело. Желаю ему забить 1000 голов»

Сборная Португалии с Роналду в составе вылетела с ЧМ-2026, уступив команде Испании (0:1). Роналду заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира — он ни разу не выигрывал этот турнир.
"Многие великие игроки не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Его наследие неприкосновенно.
Я желаю ему всего наилучшего, желаю преодолеть отметку в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, детей — особенно тем, как он дышит, живет и думает о футболе.
Посмотрите на его тело, он пример для всех. Так что, мужик, желаю тебе всего наилучшего во всем, что бы ты ни делал", — сказал Анри.