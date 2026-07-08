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Анри о Роналду без титулов ЧМ: «Его наследие неприкосновенно. Криштиану вдохновил несколько поколений, он пример для всех — посмотрите на его тело. Желаю ему забить 1000 голов»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри считает, что отсутствие титула чемпиона мира не повлияет на значимость Криштиану Роналду для мирового футбола.

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Сборная Португалии с Роналду в составе вылетела с ЧМ-2026, уступив команде Испании (0:1). Роналду заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира — он ни разу не выигрывал этот турнир.

"Многие великие игроки не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Его наследие неприкосновенно.

Я желаю ему всего наилучшего, желаю преодолеть отметку в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, детей — особенно тем, как он дышит, живет и думает о футболе.

Посмотрите на его тело, он пример для всех. Так что, мужик, желаю тебе всего наилучшего во всем, что бы ты ни делал", — сказал Анри.