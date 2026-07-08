Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»

Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное — иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло", — сказал Месси.