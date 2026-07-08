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Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о нереализованном пенальти в матче с командой Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2).

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Источник: Спортс‘’

39-летний форвард не смог отличиться с 11-метровой отметки в первом тайме при счете 0:1 — его удар отразил вратарь Мустафа Шубейр.

"Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры.

Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное — иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло", — сказал Месси.