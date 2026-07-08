Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»

39-летний форвард не смог отличиться с 11-метровой отметки в первом тайме при счете 0:1 — его удар отразил вратарь Мустафа Шубейр.
"Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры.
Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное — иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло", — сказал Месси.