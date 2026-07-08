Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.61
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 4:3
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Арбелоа возглавил «Фулхэм». Экс-тренер «Реала» подписал контракт до 2029-го

«Фулхэм» объявил о назначении Альваро Арбелоа главным тренером.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Экс-тренер «Реала» подписал соглашение до 2029 года.

«Для меня огромная честь начать новый этап своей карьеры в “Фулхэме” — старейшем футбольном клубе Лондона. Я чувствую большую ответственность и искренне благодарен господину Хану и Тони Хану за доверие, которое они оказали мне, пригласив возглавить “Фулхэм” в АПЛ.

Я с нетерпением жду возможности ощутить атмосферу «Крейвен Коттедж» вместе с болельщиками «Фулхэма» и начать предсезонную подготовку с командой уже на следующей неделе.

Уверен, нас ждет невероятное совместное путешествие. Вперед, «Фулхэм»!" — сказал Арбелоа.