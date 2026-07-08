Крис Саттон: «Роналду ковылял по полю вразвалочку, как дед. Он ничего не сделал. Что делает Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела с ЧМ из-за Роберто»

"Он [Роналду] ковыляет по полю вразвалочку, как дед, вот почему Португалия вылетела. Роналду ничего не делает, он ничего не сделал. Что делает Роберто Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела из-за Роберто Мартинеса.
То, как он руководил командой, просто возмутительно. Он напортачил с Бельгией, когда у них была возможность по-настоящему добиться успеха с золотым поколением, в итоге они превратились в бельгийских шутов. Что касается Португалии, то действия тренера были просто жалкими", — сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.
«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде.