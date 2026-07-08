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Анри об игре Месси против Египта: «Посмотрите, как он плачет — это показывает, сколько это значит для него и Аргентины. Не будите в Лео зверя — в таком настроении он неудержим»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре Лионеля Месси.

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В матче против сборной Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2) нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти, но затем отдал голевой пас и забил сам.

"Во-первых, посмотрите, как он плачет. Это показывает, сколько это значит для него и его команды. Сначала он напоминает нам, что он просто человек — он не реализовал несколько пенальти [на чемпионатах мира], 4 из 8… а потом он тут же снова доказывает нам, что он не просто человек.

Как вы и сказали, я играл с ним [в «Барселоне»], и с Лео иногда происходит такое… Не будите в нем зверя — вот что происходит. Я видел это своими глазами на тренировках: иногда один из тренеров не хотел фиксировать фол или мяч уходил за пределы поля, но соперник забивал гол — тогда Лео требовал зафиксировать фол или аут, но тренер говорил ему перестать жаловаться, потому что такое случается в матчах.

После этого его взгляд менялся, он хватал мяч и забивал три гола подряд. Потом поворачивался и говорил: «В следующий раз фиксируйте фол». Потому что он просто неудержим.

Когда у него такое настроение, его очень сложно остановить. Будем честны: этот парень не всегда работал. Но когда его команда нуждается в нем, он включается, он берет мяч и начинает обводить почти всех, пытаясь изменить ход игры", — сказал Анри в эфире FOX Sports.