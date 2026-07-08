Анри об игре Месси против Египта: «Посмотрите, как он плачет — это показывает, сколько это значит для него и Аргентины. Не будите в Лео зверя — в таком настроении он неудержим»

"Во-первых, посмотрите, как он плачет. Это показывает, сколько это значит для него и его команды. Сначала он напоминает нам, что он просто человек — он не реализовал несколько пенальти [на чемпионатах мира], 4 из 8… а потом он тут же снова доказывает нам, что он не просто человек.