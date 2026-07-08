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Якин о победе над Колумбией по пенальти: «План Швейцарии сработал именно так, как мы хотели. Немного повезло — это часть футбола»

Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин оценил победу над Колумбией (0:0, 4:3 по пен.) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Не думаю, что вам захочется слушать мой план на сегодняшний матч, но он сработал именно так, как мы хотели. В конце концов, это самое главное.

Впрочем, дело было не только в этом. В начале нам нужен был опыт. Нам нужен был правильный настрой. Затем, во втором тайме, мы сделали замену, которая дала нам еще больше контроля, особенно во владении мячом. По ходу матча мы также смогли выпустить на поле тех, кого хотели для серии пенальти.

План всегда есть. Когда он в итоге срабатывает, тем более приятно. Конечно, сегодня нам также немного повезло, и это часть футбола", — сказал Якин.