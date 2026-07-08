Якин о победе над Колумбией по пенальти: «План Швейцарии сработал именно так, как мы хотели. Немного повезло — это часть футбола»

Впрочем, дело было не только в этом. В начале нам нужен был опыт. Нам нужен был правильный настрой. Затем, во втором тайме, мы сделали замену, которая дала нам еще больше контроля, особенно во владении мячом. По ходу матча мы также смогли выпустить на поле тех, кого хотели для серии пенальти.