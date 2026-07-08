Рахимов о камбэке Аргентины: «Египет сам не верил, что может выиграть. Причина в психологии. При 2:0 попытались закрыться, но неорганизованно и без агрессии»

Думаю, причина в психологии. Египтяне прекрасно понимали, что с Аргентиной очень сложно, что об этой команде все говорят. Когда аргентинцы прибавили после второго пропущенного гола, Египту надо было прибавить. А они попытались закрыться, но сделали это неорганизованно и без агрессии в блокировании соперников«, — сказал экс-тренер “Рубина” и “Локомотива”.