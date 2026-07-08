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«Комо» близок к аренде защитника «Дортмунда» Коуто с правом выкупа за 20 млн евро

«Комо» возобновил переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе правого защитника Яна Коуто.

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Итальянский клуб близок к аренде 24-летнего бразильца на год с опцией выкупа за 20 млн евро — оформление сделки находится на завершающей стадии.

В 19 матчах прошлого сезона Бундеслиги на счету Коуто 2 гола и 2 ассиста.