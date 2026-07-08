Радимов о фанатах Аргентины на матче с Египтом: «Никогда не наблюдал такой поддержки за всю жизнь. Думал, у меня уши лопнут от шума»

"Невероятно, как болельщики сборной Аргентины погнали свою команду вперед при счете 0:2. Я никогда такого не видел. Это было нечто!
Обычно трибуны в таких случаях замолкают или начинают костерить своих игроков, а здесь произошло прямо обратное. Я думал, что у меня уши лопнут от шума. Это была просто феноменальная поддержка, я никогда такой не наблюдал за всю жизнь.
И даже после незабитого пенальти аргентинские трибуны хором поддерживали Месси, скандируя его фамилию", — сказал экс-игрок сборной России.