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Радимов о фанатах Аргентины на матче с Египтом: «Никогда не наблюдал такой поддержки за всю жизнь. Думал, у меня уши лопнут от шума»

Владислав Радимов оценил поддержку болельщиков сборной Аргентины на матче ⅛ финала ЧМ‑2026 с Египтом (3:2).

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"Невероятно, как болельщики сборной Аргентины погнали свою команду вперед при счете 0:2. Я никогда такого не видел. Это было нечто!

Обычно трибуны в таких случаях замолкают или начинают костерить своих игроков, а здесь произошло прямо обратное. Я думал, что у меня уши лопнут от шума. Это была просто феноменальная поддержка, я никогда такой не наблюдал за всю жизнь.

И даже после незабитого пенальти аргентинские трибуны хором поддерживали Месси, скандируя его фамилию", — сказал экс-игрок сборной России.