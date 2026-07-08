«Арсенал» подпишет экс-вратаря «Лидса» Мелье бесплатно. Кепа может покинуть «канониров»

Лондонский клуб подпишет 26-летнего француза бесплатно, поскольку тот стал свободным агентом.
Между тем «канониров» может покинуть запасной голкипер Кепа Аррисабалага, который хочет выходить на поле в стартовом составе.
«Арсенал» согласовал контракт с бывшим вратарем «Лидса» Илланом Мелье, сообщает GiveMeSport.
Лондонский клуб подпишет 26-летнего француза бесплатно, поскольку тот стал свободным агентом.
Между тем «канониров» может покинуть запасной голкипер Кепа Аррисабалага, который хочет выходить на поле в стартовом составе.