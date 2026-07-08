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Элвер Рахимич: «Хотел бы вернуться в ЦСКА. Надеюсь, у Игдисамова получится выиграть чемпионство»

Бывший хавбек ЦСКА Элвер Рахимич выразил желание вернуться в армейский клуб в качестве тренера.

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Источник: Спортс‘’

"В тренерский штаб меня никто не звал. Но мы постоянно на связи с ЦСКА, и у нас с ними очень хорошие, теплые и добрые отношения. Все самое лучшее у меня связано с ЦСКА, почти вся моя жизнь связана с этим клубом.

Не исключаю, что в будущем вернусь в команду. Но это зависит не от меня, а от клуба. Лично я бы хотел вернуться, я люблю ЦСКА больше всего! У меня очень много теплых моментов.

Желаю Игдисамову успехов. Он молодой тренер, и я его знаю еще по академии. Надеюсь, у него все получится: выиграть чемпионство с командой и чтобы ЦСКА вернулся на те вершины, на которых был раньше.

Это, конечно, сложно, мы видим, что в последние годы у команды что-то не получается. Но надеюсь, что все будет хорошо и наши болельщики будут только радоваться", — сказал Рахимич.

По окончании игровой карьеры босниец входил в тренерский штаб ЦСКА с 2013 по 2015 год, далее возглавлял команду ДЮСШ красно-синих и входил в штаб сборной Боснии и Герцеговины.