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Итурральде об отмене гола Египта: «Незначительный наступ, эпизод не стоило пересматривать. С появлением ВАР игроки и болельщики теряются в различных трактовках»

Эдуардо Итурральде Гонсалес назвал навязчивой систему ВАР на ЧМ-2026.

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Бывший арбитр высказался об отмене гола форварда сборной Египта Мостафы Зико в матче ⅛ финала с Аргентиной (2:3).

"Мы наблюдаем очень навязчивую систему ВАР с самого начала плей-офф. Нравится нам это или нет, придется к ней привыкать. Это весьма незначительный наступ, и, согласно философии ВАР, эпизод стоит не пересматривать, а расценивать как решение главного судьи [Летексье].

Главная проблема в том, что правила игры всегда были универсальными, то есть одинаковыми во всем мире. С появлением ВАР этот инструмент используется без единого критерия, поэтому игроки и болельщики теряются в различных трактовках на тех или иных турнирах", — сказал Итурральде.