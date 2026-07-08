Итурральде об отмене гола Египта: «Незначительный наступ, эпизод не стоило пересматривать. С появлением ВАР игроки и болельщики теряются в различных трактовках»

Бывший арбитр высказался об отмене гола форварда сборной Египта Мостафы Зико в матче ⅛ финала с Аргентиной (2:3).
"Мы наблюдаем очень навязчивую систему ВАР с самого начала плей-офф. Нравится нам это или нет, придется к ней привыкать. Это весьма незначительный наступ, и, согласно философии ВАР, эпизод стоит не пересматривать, а расценивать как решение главного судьи [Летексье].
Главная проблема в том, что правила игры всегда были универсальными, то есть одинаковыми во всем мире. С появлением ВАР этот инструмент используется без единого критерия, поэтому игроки и болельщики теряются в различных трактовках на тех или иных турнирах", — сказал Итурральде.