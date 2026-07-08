Спортивный юрист об отмене бана Балогуна: «Регламентные нормы “мягкого права” можно менять. Если ФИФА откроет ящик Пандоры, наделает себе проблем»

Нападающий «Монако» принял участие в матче ⅛ финала против Бельгии (1:4) после того, как была приостановлена его дисквалификация за удаление в предыдущей игре с Боснией и Герцеговиной (2:0).
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе приостановки дисквалификации.
«В ФИФА нашли основания отменить дисквалификацию Балогуна — есть пункт, который никогда не применялся, но теперь применение ему нашли. Регламентные нормы в спортивном праве называются нормами “мягкого права”. Есть иерархия законов, а регламентные нормы можно менять. В этом их суть.
Была норма, ФИФА на нее сослалась, приняла решение. Но если ФИФА откроет этот ящик Пандоры, наделает себе проблем. Думаю, они не идиоты. Все понимают, что это абсурд", — сказал Шаронов.