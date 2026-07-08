Спортивный юрист об отмене бана Балогуна: «Регламентные нормы “мягкого права” можно менять. Если ФИФА откроет ящик Пандоры, наделает себе проблем»

«В ФИФА нашли основания отменить дисквалификацию Балогуна — есть пункт, который никогда не применялся, но теперь применение ему нашли. Регламентные нормы в спортивном праве называются нормами “мягкого права”. Есть иерархия законов, а регламентные нормы можно менять. В этом их суть.