Кирьяков об Аргентине: «Резерв есть, но запаса прочности нет. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный»

— Такие матчи переворачивают звезды и лидеры. Случается один эпизод, и футболист вытаскивает свою сборную из безнадежной ситуации, а в конце победный гол забивают партнеры — это дорогого стоит. После таких матчей остаются одни эмоции. Месси вытащил Аргентину из безнадежной ситуации. Такие игры запоминаются надолго.
— Почему Египет не удержал преимущество?
— 2:0 — самый опасный счет. Когда преимущество в один мяч, команда старается не терять концентрацию. При 2:0 многие думают, что можно расслабиться. Когда Аргентина забивала первый гол, египетский футболист должен был играть плотнее с Ромеро. Ключевой эпизод игры — первый гол Аргентины. Египет упустил жар-птицу, футбол такой игры не прощает.
— У Аргентины будут серьезные проблемы в ¼ финала [против Швейцарии]?
— Команде тяжело. Матч с Кабо-Верде провели на жилах, победы все натужные. В матче с Египтом проявили себя другие футболисты. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный. Резерв у Аргентины есть, но запаса прочности нет. Наступает момент, когда многое зависит от физической подготовки, — сказал экс-форвард сборной России.