Кирьяков об Аргентине: «Резерв есть, но запаса прочности нет. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный»

— Команде тяжело. Матч с Кабо-Верде провели на жилах, победы все натужные. В матче с Египтом проявили себя другие футболисты. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный. Резерв у Аргентины есть, но запаса прочности нет. Наступает момент, когда многое зависит от физической подготовки, — сказал экс-форвард сборной России.