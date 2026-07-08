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Кирьяков об Аргентине: «Резерв есть, но запаса прочности нет. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный»

Сергей Кирьяков высказался о волевой победе сборной Аргентины над Египтом (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

— Такие матчи переворачивают звезды и лидеры. Случается один эпизод, и футболист вытаскивает свою сборную из безнадежной ситуации, а в конце победный гол забивают партнеры — это дорогого стоит. После таких матчей остаются одни эмоции. Месси вытащил Аргентину из безнадежной ситуации. Такие игры запоминаются надолго.

— Почему Египет не удержал преимущество?

— 2:0 — самый опасный счет. Когда преимущество в один мяч, команда старается не терять концентрацию. При 2:0 многие думают, что можно расслабиться. Когда Аргентина забивала первый гол, египетский футболист должен был играть плотнее с Ромеро. Ключевой эпизод игры — первый гол Аргентины. Египет упустил жар-птицу, футбол такой игры не прощает.

— У Аргентины будут серьезные проблемы в ¼ финала [против Швейцарии]?

— Команде тяжело. Матч с Кабо-Верде провели на жилах, победы все натужные. В матче с Египтом проявили себя другие футболисты. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный. Резерв у Аргентины есть, но запаса прочности нет. Наступает момент, когда многое зависит от физической подготовки, — сказал экс-форвард сборной России.