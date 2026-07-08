Дзюба о 4-м месте «Спартака»: «Круто играли с сильными командами, со слабыми — неважно. Найдут баланс — на многое замахнутся»

В прошлом розыгрыше Мир РПЛ красно-белые заняли 4-е место.
— Почему не можете назвать Карседо лучшим тренером сезона? Он выиграл трофей.
— Он выиграл Кубок России. «Спартак» очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться.
Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал, — сказал экс-нападающий «Акрона».
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