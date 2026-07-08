Джокович о победе в пятичасовом матче: «Было бы неплохо проводить на корте всего 90 минут, как Месси»

Матч продолжался 5 часов 15 минут и закончился победой серба 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (10−4).
— Как и Месси: ему 39 лет, он продолжает забивать голы, а вы в своем возрасте выигрываете матчи продолжительностью 5 часов 15 минут.
— Было бы неплохо проводить на корте всего 90 минут, как он (смеется).
— Что скажете о том, что на этом турнире все больше матчей заканчиваются уже после наступления темноты? За время вашей карьеры ситуация сильно изменилась.
— Если честно, иногда кажется, что я играю больше в зале, чем на открытом воздухе (смеется). Но в то же время здорово быть частью такого эпического матча, который длился больше пяти часов. Даже не знаю точно, сколько именно. Это был один из лучших матчей, в которых мне доводилось участвовать на «Уимблдоне». Не припомню, чтобы здесь я играл настолько долго. Разве что финал с Роджером в 2019 году был сопоставим по продолжительности.
Это был невероятно равный матч. Победить мог любой. Феликс тоже показал очень высокий уровень. Лишь на супертай-брейке он немного сбавил. Я воспользовался всеми своими шансами, выдержал давление и принимал правильные решения в ключевые моменты. Этого оказалось достаточно.
В последние полчаса зрители практически не садились на свои места. Думаю, они тоже понимали, насколько особенным получился этот матч, особенно с учетом того, что мы буквально боролись со временем до комендантского часа. Очень горжусь тем, что сумел победить.
— Можете описать эмоции, которые испытываешь после такого матча?
— Эмоций было очень много. Напряжение, переживания, постоянные взлеты и падения. В таких матчах всегда что-то происходит. Самое главное — уйти с корта с высоко поднятой головой, независимо от того, выиграл ты или проиграл.
Для меня было настоящим удовольствием стать частью такого эпического матча. Играть пять часов против соперника, который моложе меня на 15 лет, в моем возрасте… Иногда мне самому приходится напоминать себе, насколько это необычно. Я не люблю говорить о себе в превосходной степени, но таким результатом, таким опытом, такими усилиями и такой самоотдачей действительно можно гордиться.
— Насколько тяжелее подобные матчи стали для вашего организма?
— За последние два года ситуация сильно изменилась. Практически каждый день возникают новые сложности, с которыми приходится справляться. Я уже даже не помню, когда в последний раз играл матч, будучи полностью здоровым.
Поэтому эта победа имеет для меня еще большую ценность, потому что только я и моя команда знаем, каких усилий она стоит. Так что я действительно очень горжусь собой и, конечно, счастлив пережить такой опыт. Надеюсь, успею восстановиться и подойти к следующему матчу в хорошем состоянии, без тех серьезных проблем, с которыми столкнулся в прошлом году, — сказал Джокович на пресс-конференции.
Новак Тайбрейкович победил даже идиотское расписание «Уимблдона».