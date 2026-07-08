Джокович о победе в пятичасовом матче: «Было бы неплохо проводить на корте всего 90 минут, как Месси»

— Если честно, иногда кажется, что я играю больше в зале, чем на открытом воздухе (смеется). Но в то же время здорово быть частью такого эпического матча, который длился больше пяти часов. Даже не знаю точно, сколько именно. Это был один из лучших матчей, в которых мне доводилось участвовать на «Уимблдоне». Не припомню, чтобы здесь я играл настолько долго. Разве что финал с Роджером в 2019 году был сопоставим по продолжительности.