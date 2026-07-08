Андрей Канчельскис: «Как можно критиковать Роналду? Наша молодежь должна равняться на него и Месси. Форварды РПЛ забивают 8 голов за чемпионат — у Лео столько только на ЧМ»

«У нашей молодежи есть примеры, они должны равняться на Месси и Роналду. Как можно критиковать Роналду? Ему 41 год, он забил три гола на мундиале. Месси забил восемь в свои 39 лет. К этому нужно стремиться. Чем ты старше, тем больше тебе нужно тренироваться. У нас нападающие в РПЛ забивают за чемпионат восемь мячей и начинают рассказывать, какие они великие… Ребята, тут Лео только на чемпионате мира забил столько…» — сказал Канчельскис.