Песьяков о Дзюбе: «Не знаю, рад бы я был ему “Крыльях”, мы играем в другой футбол. Артем усилит любую команду из второй восьмерки»

37-летний форвард стал свободным агентом, покинув «Акрон» по окончании минувшего сезона.
-Ты много пересекался с Дзюбой: играл с ним в одной команде и против него. Удивлен ли, что он до сих пор на высоком уровне и остается одним из лучших бомбардиров? Хотел бы видеть его в «Крыльях»?
— Мы знакомы с Дзюбой с 2006 года — вместе играли в юношеской сборной, участвовали в отборах, играли на чемпионат Европы.
Думаю, Дзюба усилит любую команду из второй восьмерки. Он может выйти и сделать результат.
Не знаю, рад бы я ему был или нет в «Крыльях». Мы играем в другой футбол, — сказал Песьяков.
«Крылья Советов» завершили сезон-2025/26 на 9-м месте в таблице Мир РПЛ.