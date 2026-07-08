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Песьяков о Дзюбе: «Не знаю, рад бы я был ему “Крыльях”, мы играем в другой футбол. Артем усилит любую команду из второй восьмерки»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков не уверен, что Артем Дзюба может усилить самарский клуб.

Источник: Спортс‘’

37-летний форвард стал свободным агентом, покинув «Акрон» по окончании минувшего сезона.

-Ты много пересекался с Дзюбой: играл с ним в одной команде и против него. Удивлен ли, что он до сих пор на высоком уровне и остается одним из лучших бомбардиров? Хотел бы видеть его в «Крыльях»?

— Мы знакомы с Дзюбой с 2006 года — вместе играли в юношеской сборной, участвовали в отборах, играли на чемпионат Европы.

Думаю, Дзюба усилит любую команду из второй восьмерки. Он может выйти и сделать результат.

Не знаю, рад бы я ему был или нет в «Крыльях». Мы играем в другой футбол, — сказал Песьяков.

«Крылья Советов» завершили сезон-2025/26 на 9-м месте в таблице Мир РПЛ.

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