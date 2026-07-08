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Страдающий от онкологии Алдонин вернулся из Германии в Россию

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин, проходящий лечении от онкологии, вернулся из Германии в Россию.

Источник: Sport24

Ранее экс-форвард сборной России Павел Погребняк опубликовал фото с любительского футбольного матча, на котором был замечен Алдонин.

«Евгений Алдонин вернулся в Москву, но с нами в футбол не играл. Дай бог, что все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его с нетерпением», — сказал бывший футболист сборной России Александр Самедов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Источник: Соцсети

Алдонин — бывший капитан сборной России, победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны. В ноябре прошлого года сообщалось, что у него обнаружен рак поджелудочной железы.