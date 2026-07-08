Страдающий от онкологии Алдонин вернулся из Германии в Россию

«Евгений Алдонин вернулся в Москву, но с нами в футбол не играл. Дай бог, что все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его с нетерпением», — сказал бывший футболист сборной России Александр Самедов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.