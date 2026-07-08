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Гризманн о переходе в «Орландо»: «Мечтал приехать в МЛС с 18 лет, не вижу большой разницы в уровне с Европой. Буду рад снова сыграть против Месси»

Антуан Гризманн поделился эмоциями после перехода в «Орландо Сити».

Во вторник экс-форвард «Атлетико» был официально представлен в качестве игрока команды МЛС.

"Я мечтал приехать в МЛС с 18 лет. Мне было очень важно приехать в хорошем физическом и психологическом состоянии, и именно поэтому я решился на этот шаг. У меня сразу сложились прекрасные отношения с клубом, мне понравился город, мои дети в восторге. Это было невероятно и неожиданно для меня и моей семьи, и я надеюсь, что мы сможем отплатить за эту любовь.

Я не увидел большой разницы в уровне здесь и в Европе. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи, общаться с болельщиками и помогать товарищам по команде развиваться как в профессиональном, так и в личном плане.

Я много слышал о дерби [против «Интер Майами»]. Я смотрел последнее из них. Будет приятно снова сыграть против Месси, а также с Родриго [Де Полем], с которым у меня прекрасные отношения«, — сказал Гризманн на презентации в качестве игрока “Орландо”.