Гризманн о переходе в «Орландо»: «Мечтал приехать в МЛС с 18 лет, не вижу большой разницы в уровне с Европой. Буду рад снова сыграть против Месси»

"Я мечтал приехать в МЛС с 18 лет. Мне было очень важно приехать в хорошем физическом и психологическом состоянии, и именно поэтому я решился на этот шаг. У меня сразу сложились прекрасные отношения с клубом, мне понравился город, мои дети в восторге. Это было невероятно и неожиданно для меня и моей семьи, и я надеюсь, что мы сможем отплатить за эту любовь.