Гризманн о переходе в «Орландо»: «Мечтал приехать в МЛС с 18 лет, не вижу большой разницы в уровне с Европой. Буду рад снова сыграть против Месси»

Во вторник экс-форвард «Атлетико» был официально представлен в качестве игрока команды МЛС.
"Я мечтал приехать в МЛС с 18 лет. Мне было очень важно приехать в хорошем физическом и психологическом состоянии, и именно поэтому я решился на этот шаг. У меня сразу сложились прекрасные отношения с клубом, мне понравился город, мои дети в восторге. Это было невероятно и неожиданно для меня и моей семьи, и я надеюсь, что мы сможем отплатить за эту любовь.
Я не увидел большой разницы в уровне здесь и в Европе. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи, общаться с болельщиками и помогать товарищам по команде развиваться как в профессиональном, так и в личном плане.
Я много слышал о дерби [против «Интер Майами»]. Я смотрел последнее из них. Будет приятно снова сыграть против Месси, а также с Родриго [Де Полем], с которым у меня прекрасные отношения«, — сказал Гризманн на презентации в качестве игрока “Орландо”.