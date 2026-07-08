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Аленичев о Сафонове в «ПСЖ»: «За красивые глаза и прическу Энрике место в составе не доверит. Матвей доказал, что стал основным по праву»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев заявил, что Матвей Сафонов заслужил место в стартовом составе «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

В сезоне-2025/26 Сафонов в составе парижского клуба выиграл Межконтинентальный кубок, Лигу 1 и Лигу чемпионов.

— Я в видеообращении поздравил Матвея с этим знаменательным событием, сказал, что бог любит троицу. Надеюсь, он сможет выиграть Лигу чемпионов в третий раз, ведь у «ПСЖ» и у него все для этого есть. Хотя для меня скрытым финалом была полуфинальная встреча «ПСЖ» и «Баварии» в Париже, когда хозяева выиграли со счетом 5:4. Эту потрясающую игру можно пересматривать! Жаль, что финальная игра с «Арсеналом» не получилась такой же яркой, лондонцы выглядели скучновато.

— Лучше уж так, чем сыграть в открытый футбол и получить 0:5.

— Годом ранее «Интер» тоже не играл в открытый футбол, а счет все равно был 5:0 в пользу «ПСЖ». Все понимают, что играть против «ПСЖ» и «Баварии» с шашками наголо бесполезно. Обе команды сыграли в такой футбол в Париже и весь мир аплодировал им за классную игру.

— Сафонов только начал свою европейскую карьеру, уже выиграл большое количество титулов и трофеев. Чего он может добиться глобально?

— Он уже добился больших результатов, выиграв две Лиги чемпионов. В российском футболе такого ни у кого нет. Дай бог, чтобы у нас еще появился такой игрок, который хотя бы повторит достижение Матвея. Сафонову нужно понимать, что удержать высочайшую планку и быть основным вратарем в команде из страны, с которой у нас тяжелейшие отношения в политике, не каждому дано. Матвей смог доказать, что он по праву стал первым номером «ПСЖ», главный тренер Луис Энрике не доверит место в составе за красивые глаза и прическу.

Я хорошо представляю, как Сафонов пахал на каждой тренировке, чтобы добиться права играть в стартовом составе. Но удержаться на таком уровне будет очень сложно. И я уверен, что Матвей это прекрасно понимает и продолжит качественно работать.

— Что впереди: признание лучшим голкипером года по версии ФИФА, борьба за «Золотой мяч»?

— За «Золотой мяч» можно бороться, почему нет? Да, это будет тяжело, но все возможно. Принято считать, что этот приз получают атакующие игроки — Месси, Роналду и другие. Но не нужно забывать, что в свое время его удостаивался наш Лев Яшин, а в 2006 году — защитник Фабио Каннаваро, — сказал Аленичев.

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