Аленичев о Сафонове в «ПСЖ»: «За красивые глаза и прическу Энрике место в составе не доверит. Матвей доказал, что стал основным по праву»

— Он уже добился больших результатов, выиграв две Лиги чемпионов. В российском футболе такого ни у кого нет. Дай бог, чтобы у нас еще появился такой игрок, который хотя бы повторит достижение Матвея. Сафонову нужно понимать, что удержать высочайшую планку и быть основным вратарем в команде из страны, с которой у нас тяжелейшие отношения в политике, не каждому дано. Матвей смог доказать, что он по праву стал первым номером «ПСЖ», главный тренер Луис Энрике не доверит место в составе за красивые глаза и прическу.