Член администрации Белого дома Джулиани о судье, удалившем Балогуна: «Он фигурировал в расследовании о договорных матчах с необоснованными красными. ВАР применен неправильно — это вызывает подозрения»

Судьи на чемпионате мира должны знать, что ВАР нельзя применять так, как это было сделано в отношении Балогуна на 64-й минуте матча. Он должен это знать. Это максимально очевидно. Чтобы судить здесь, арбитры тренируются, и когда вы видите, что ВАР неправильно применен при контакте, это вызывает подозрения. Применять его подобным образом не следовало ни в коем случае", — сказал Джулиани.