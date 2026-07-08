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Член администрации Белого дома Джулиани о судье, удалившем Балогуна: «Он фигурировал в расследовании о договорных матчах с необоснованными красными. ВАР применен неправильно — это вызывает подозрения»

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани усомнился в честности арбитра Рафаэла Клауса, удалившего Фоларина Балогуна в матче США и Боснии и Герцеговины (2:0) на ЧМ-2026.

Сообщалось, что спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин обратил внимание чиновников администрации Дональда Трампа на обвинения в причастности Клауса к договорным матчам в Бразилии.

Президент США, комментируя отмену дисквалификации Балогуна, заявил: «Прошлое судьи, если покопаться там, вызывает некоторые вопросы. Не хочу говорить об этом, чтобы не вызвать противоречий, но это очень подозрительно». После слов Трампа ФИФА выступила с заявлением в поддержку арбитра.

"Мы понимаем, что его не обвиняли в преступлениях. Кажется, несколько лет назад в Бразилии расследовалось дело о договорных матчах, в которых показывались, цитирую, необоснованные красные карточки. Таковы факты. Он фигурировал в этом расследовании.

Судьи на чемпионате мира должны знать, что ВАР нельзя применять так, как это было сделано в отношении Балогуна на 64-й минуте матча. Он должен это знать. Это максимально очевидно. Чтобы судить здесь, арбитры тренируются, и когда вы видите, что ВАР неправильно применен при контакте, это вызывает подозрения. Применять его подобным образом не следовало ни в коем случае", — сказал Джулиани.