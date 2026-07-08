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«Спустя 32 года Скалонета отомстит за украденный Кубок мира. За Мальвины, за Диего, за Лео». Игроки Аргентины спели песню о дисквалификации Марадоны и Фолклендских островах после выхода в ¼ финала

Футболисты сборной Аргентины спели песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В ⅛ финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счетом 3:2.

В раздевалке после матча игроки спели песню Muchachos, ставшую популярной среди аргентинских болельщиков во время чемпионата мира 2022 года, с некоторыми изменениями в тексте. В частности, в обновленной версии упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994.

Песня звучит так:

«32 года спустя Скалонета (прозвище, образованное от фамилии тренера Лионеля Скалони — Cпортс» «) возьмет реванш за чемпионат мира, украденный у “десятки”, который нам не дали поднять.

Я хочу видеть четвертую звезду на нашей футболке. Я аргентинец с рождения и до самой смерти. За Мальвины (испаноязычное название Фолклендских островов — Спортс«“), за Диего, за последний турнир Лео [Месси].

Аргентина, я хочу видеть тебя чемпионом во второй раз подряд. Я фанат сборной, я болею за нее всем сердцем. Мы выиграли третий [кубок мира] с Лионелем, и хотим быть чемпионами вновь. И спустя 32 года Скалонета отомстит".

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт.

Отметим, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В ¼ финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина — со Швейцарией.

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