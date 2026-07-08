В ⅛ финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счетом 3:2.
В раздевалке после матча игроки спели песню Muchachos, ставшую популярной среди аргентинских болельщиков во время чемпионата мира 2022 года, с некоторыми изменениями в тексте. В частности, в обновленной версии упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994.
Песня звучит так:
«32 года спустя Скалонета (прозвище, образованное от фамилии тренера Лионеля Скалони — Cпортс» «) возьмет реванш за чемпионат мира, украденный у “десятки”, который нам не дали поднять.
Я хочу видеть четвертую звезду на нашей футболке. Я аргентинец с рождения и до самой смерти. За Мальвины (испаноязычное название Фолклендских островов — Спортс«“), за Диего, за последний турнир Лео [Месси].
Аргентина, я хочу видеть тебя чемпионом во второй раз подряд. Я фанат сборной, я болею за нее всем сердцем. Мы выиграли третий [кубок мира] с Лионелем, и хотим быть чемпионами вновь. И спустя 32 года Скалонета отомстит".
Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт.
Отметим, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В ¼ финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина — со Швейцарией.