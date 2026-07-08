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Семак о Бразилии на ЧМ: «В “Зените” бразильские ребята расстроились из-за вылета. Дуглас и Энрике приедут после Суперкубка, ближайшее время без них»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Луис Энрике и Дуглас Сантос, игравшие за сборную Бразилии на ЧМ-2026, вернутся в расположение команды после матча за Суперкубок России.

Источник: Спортс‘’

Сборная Бразилии вылетела из турнира на стадии ⅛ финала, уступив Норвегии со счетом 1:2. Дуглас Сантос провел на турнире все пять матчей, Энрике вышел на поле в одной игре.

— Когда приедут Дуглас Сантос и Луис Энрике?

— Они приедут после Суперкубка. Посмотрим, сколько им времени понадобится, чтобы передохнуть. Ближайшее время без них.

— Что скажете о выступлении сборной Бразилии?

— От сборной Бразилии всегда ждут яркой и фееричной игры. Если бы она использовала свои шансы, счет был бы другим. По контролю и давлению, инициативе ждали больше от сборной. К сожалению для их болельщиков, вылетели. Дуглас провел хорошие матчи. В «Зените» бразильские ребята очень расстроились из‑за вылета.

— Какие позиции хотите усилить?

— Те, которые возможно, те усилим. Которые не получится — у нас есть игроки на этих позициях. Все просто. Любой тренер, когда есть возможность взять игрока на любую позицию, от этого не откажется, — сказал Семак.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля.