Мамаев о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Думаю, что это трамплин для перехода в Европу — из России сделки напрямую проводить тяжело. Заработает и дальше в топ-клубы поедет»

«Возможно, Сперцян решил перейти в “Аль‑Ахли”, потому что сейчас сделки из России в Европу тяжело провести напрямую, особенно переходы в топ‑5 чемпионатов. Еще здесь со всем совпало финансовое предложение клубу.
Думаю, что это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в европейский чемпионат. Он адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии к немножко другим реалиям, заработает денег и дальше поедет играть в топ‑клубы", — сказал Мамаев.
Сперцян в «Аль-Ахли» — рекордная продажа в истории «Краснодара».
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