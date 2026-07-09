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Нани о Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026: «Наследие в сборной и в футболе говорит само за себя. Есть истории и моменты, которые не может стереть ни один результат»

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани обратился к Криштиану Роналду после вылета национальной команды с ЧМ-2026.

Сборная Португалии уступила команде Испании со счетом 0:1 в ⅛ финала и завершила выступления на турнире.

"Наследие в сборной и в футболе говорит само за себя. Есть истории и моменты, которые не может стереть ни один результат. Криш, мне посчастливилось пережить вместе с тобой из этих моментов, и я точно знаю, что ты отдал ради этой футболки.

И я также знаю, что означает эта футболка для всех, кто сегодня представляет Португалию. Эта команда заслуживает уважения, поддержки и доверия.

Сила тебе и всей этой команде", — написал Нани.

«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану.