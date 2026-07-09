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«Лилль» купил Онала у НЕК за 12,5+2 млн евро. У вингера 7+7 в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов

Башар Онал стал игроком «Лилля».

Источник: Спортс‘’

Французский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера из НЕК. Стороны заключили контракт на 4 года.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 12,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Онал провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач, став одним из трех лучших ассистентов своей команды — Брайан Линссен и Кодаи Сано тоже сделали по 7 голевых пасов.

Подробную статистику турецкого футболиста можно найти здесь.

Изображение: losc.fr/