«Лилль» купил Онала у НЕК за 12,5+2 млн евро. У вингера 7+7 в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Онал провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач, став одним из трех лучших ассистентов своей команды — Брайан Линссен и Кодаи Сано тоже сделали по 7 голевых пасов.