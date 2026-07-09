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Мэттью Макконахи о вылете США с ЧМ-2026: «На фоне разговоров о том, кто виноват, пора уже признать: виновата Бельгия»

Актер Мэттью Макконахи поделился мнением о поражении сборной США от Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

«На фоне всех разговоров о том, “кто виноват” в поражении сборной США, пора уже признать ответ: виновата Бельгия», — написал Макконахи.

Морган о поражении США от Бельгии: «Почему бы не попросить Трампа добиться от ФИФА отмены результата?».