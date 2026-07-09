«Португалия навсегда». Пост Роналду после вылета с ЧМ-2026

Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Испании в ⅛ финала со счетом 0:1 и завершила выступления на турнире.
«Португалия навсегда», — написал Роналду.
У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго.
Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсети после вылета сборной Португалии с чемпионата мира-2026.
Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Испании в ⅛ финала со счетом 0:1 и завершила выступления на турнире.
«Португалия навсегда», — написал Роналду.
У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго.