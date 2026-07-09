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Джастин Бибер выступит на шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Джастин Бибер выступит на финале чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

Канадский певец станет одним из хедлайнеров музыкального шоу в перерыве финального матча вместе с Шакирой, Мадонной и BTS. В 11-минутном шоу также примут участие Burna Boy, Густаво Дудамель и хор PS22, а также группа Coldplay, солист которой Крис Мартин выступил в качестве одного из организаторов. На мероприятии также появятся персонажи детских телешоу «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир, как ничто другое. Я благодарен, что участвую в этом шоу, и еще больше благодарен за то, что оно уже помогает расширить доступ к образованию для детей по всему миру», — сказал Бибер.

Шоу в перерыве финала ЧМ-2026 пройдет в поддержку фонда FIFA Global Citizen Education, собирающим средства для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру.

Финал чемпионата мира-2026 пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, США.