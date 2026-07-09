Аленичев о Сафонове: «За “Золотой мяч” можно бороться, почему нет? Яшин в свое время его удостоился. Будет тяжело, но все возможно»

В сезоне-2025/26 Сафонов в составе «ПСЖ» во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В финале парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти.
— Что впереди: признание лучшим голкипером года по версии ФИФА, борьба за «Золотой мяч»?
— За «Золотой мяч» можно бороться, почему нет? Да, это будет тяжело, но все возможно.
Принято считать, что этот приз получают атакующие игроки — Месси, Роналду и другие. Но не нужно забывать, что в свое время его удостаивался наш Лев Яшин, а в 2006 году — защитник Фабио Каннаваро, — сказал Аленичев.
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