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«Арсенал» готовит новое предложение по Гимараэсу, хавбек нужен Артете. «Ньюкасл» хочет 65+ млн фунтов

«Арсенал» готовит новое официальное предложение по трансферу полузащитника Бруно Гимараэса.

Источник: Спортс‘’

Главный тренер лондонского команды Микель Артета лично заинтересован в подписании бразильского полузащитника.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Первое предложение «Арсенала» в размере 55 миллионов фунтов было отклонено. Затем «канониры» сделали вторую попытку, предложив пакет стоимостью 65 миллионов фунтов, однако и она была отвергнута.

Ожидается, что переговоры могут активизироваться, если сумма предложения окажется в диапазоне от 65 до 90 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Бруно сообщил руководству «Ньюкасла», что хотел бы перейти в «Арсенал», однако не намерен создавать проблемы клубу. Окончательное решение о его будущем полузащитник оставляет за руководством клуба.

В «Ньюкасле» считают «нелепыми» предположения, что 60 млн фунтов за Гимараэса достаточно. В клубе оценивают хавбека в 100 млн.