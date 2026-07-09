Ромарио заявил, что сказал бы Анчелотти «пойти ## ###» после вылета Бразилии с ЧМ. Затем бразилец извинился: «Карло — хороший человек, он этого не заслужил. Но я бы его уволил»

Команда под руководством Карло Анчелотти уступила сборной Норвегии в ⅛ финала (1:2) и завершила выступления на турнире.
«Анчелотти не может поставить в Бразилии ту же игру, которую он ставил в мадридском “Реале”, потому что в “Реале” он проработал четыре или пять лет. У него всегда было время, чтобы тренировать всех игроков, а в сборной Бразилии у него было совсем немного времени. И за то короткое время, что у него было, он ни хрена не сделал.
У нас 18 или 19 игр, а этот парень лишь дважды выпустил один и тот же состав. Как он собирается побеждать? Это невозможно. Он хотел экспериментировать на чемпионате мира, это ошибка. Я не говорю, что Анчелотти — главный виновник, но он во многом виноват в этом результате. Во многом.
У нас был Дунга, он проиграл и ушел. У нас был Сколари, который выиграл чемпионат и остался. У нас был Тите, который проиграл, остался и снова проиграл. Теперь у нас этот чертов Анчелотти, который проиграл и останется. Черт возьми, это неправильно", — сказал бывший футболист в эфире Romário TV.
Когда ведущий Бенжамин Бак спросил Ромарио, что бы он сказал Анчелотти, если бы у него была такая возможность, тот ответил: «Я бы сказал ему пойти ## ###. Я бы сказал ему взять гребаный билет и возвращаться в Италию».
В конце программы Ромарио извинился за эту реплику: «Я хочу взять свои слова про “пойти ## ###” обратно, это было очень грубо с моей стороны. Анчелотти — такой джентльмен, такой вежливый и хороший человек, что он этого не заслужил. Но я бы разорвал с ним контракт и уволил его».