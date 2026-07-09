Ромарио заявил, что сказал бы Анчелотти «пойти ## ###» после вылета Бразилии с ЧМ. Затем бразилец извинился: «Карло — хороший человек, он этого не заслужил. Но я бы его уволил»

«Анчелотти не может поставить в Бразилии ту же игру, которую он ставил в мадридском “Реале”, потому что в “Реале” он проработал четыре или пять лет. У него всегда было время, чтобы тренировать всех игроков, а в сборной Бразилии у него было совсем немного времени. И за то короткое время, что у него было, он ни хрена не сделал.