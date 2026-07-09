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Сперцян о переходе в «Аль-Ахли»: «Приехал, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать болельщиков счастливыми»

Хавбек Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «Аль-Ахли» после своего перехода из «Краснодара» в саудовский клуб.

Источник: Спортс‘’

«Я уже знаю, кто вы — 12-й игрок, который никогда не ломается. 60 тысяч, зажигающих [стадион] “Аль-Джавхару” зеленым светом.

Я приехал в Джиду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать всех болельщиков счастливыми. Жду вашей энергии и готов поделиться своей с вами.

Давайте творить историю! Увидимся на «Аль-Джавхаре» ?", — написал Сперцян.

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