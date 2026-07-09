Сперцян о переходе в «Аль-Ахли»: «Приехал, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать болельщиков счастливыми»

«Я уже знаю, кто вы — 12-й игрок, который никогда не ломается. 60 тысяч, зажигающих [стадион] “Аль-Джавхару” зеленым светом.
Я приехал в Джиду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать всех болельщиков счастливыми. Жду вашей энергии и готов поделиться своей с вами.
Давайте творить историю! Увидимся на «Аль-Джавхаре» ?", — написал Сперцян.
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше