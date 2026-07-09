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Рубен Аморим: «Я допустил несколько ошибок в “МЮ. Есть много вещей, который можно было бы сделать лучше, но я многому научился”

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался об опыте работы в «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс‘’

Португальский специалист возглавлял английскую команду с ноября 2024 года по январь 2026 года.

«Трудно объяснить все ошибки. Трудно рассказать обо всех ошибках, но я многому научился [в “Манчестер Юнайтед”].

Я допустил несколько ошибок. У меня не было возможности сказать что-то болельщикам «Манчестер Юнайтед» в момент увольнения, и я сожалею об этом.

Я горд тем, что был тренером «Манчестер Юнайтед» в течение года, но сейчас пришло время другой истории.

Есть много вещей, которые я мог бы сделать лучше в прошлом опыте. Но иногда так бывает", — сказал Рубен Аморим.