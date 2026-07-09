Рубен Аморим: «Я допустил несколько ошибок в “МЮ. Есть много вещей, который можно было бы сделать лучше, но я многому научился”

Португальский специалист возглавлял английскую команду с ноября 2024 года по январь 2026 года.
«Трудно объяснить все ошибки. Трудно рассказать обо всех ошибках, но я многому научился [в “Манчестер Юнайтед”].
Я допустил несколько ошибок. У меня не было возможности сказать что-то болельщикам «Манчестер Юнайтед» в момент увольнения, и я сожалею об этом.
Я горд тем, что был тренером «Манчестер Юнайтед» в течение года, но сейчас пришло время другой истории.
Есть много вещей, которые я мог бы сделать лучше в прошлом опыте. Но иногда так бывает", — сказал Рубен Аморим.