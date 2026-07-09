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Червиченко о рекомендациях МОК: «С футболом еще долго будет у нас очень тяжело. Позиция УЕФА играет главную роль»

Андрей Червиченко оценил шансы на возвращение российского футбола на международную арену после того, как МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.

Источник: Спортс‘’

"Возможно, в случае с футболом как раз позиция УЕФА играет главную роль. Поскольку и на политическом уровне у европейских стран наиболее консолидированная позиция по антироссийским санкциям, то и в них затык. Все-таки все соревнования, в которых участвует Россия, проходят под эгидой УЕФА.

В большинстве других видов спорта нет такой евроцентричности, поэтому там и более активно допускают наших. Ведь даже многие американские спортсмены не очень были против, поэтому их хоккеисты спокойно приезжают играть в КХЛ. Не говоря уже об африканцах, латиноамериканцах и азиатах, которые вообще или хорошо к нам относятся, или нейтрально, если не считать отдельные государства.

Поэтому с футболом еще долго будет у нас очень тяжело. Могли быть варианты, перейди РФС в Азию, но в итоге принято было другое решение«, — сказал бывший владелец “Спартака”.

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