Червиченко о рекомендациях МОК: «С футболом еще долго будет у нас очень тяжело. Позиция УЕФА играет главную роль»

В большинстве других видов спорта нет такой евроцентричности, поэтому там и более активно допускают наших. Ведь даже многие американские спортсмены не очень были против, поэтому их хоккеисты спокойно приезжают играть в КХЛ. Не говоря уже об африканцах, латиноамериканцах и азиатах, которые вообще или хорошо к нам относятся, или нейтрально, если не считать отдельные государства.