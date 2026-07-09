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Бельгия будет готовиться к матчу с Испанией на базе «Гэлакси». Команда попросила ФИФА сменить место подготовки из-за недовольства полем университета Лойола Мэримаунт

Сборная Бельгии переберется в другое место для подготовки к матчу ¼ финала ЧМ-2026 против команды Испании.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.

Изначально команда тренера Руди Гарсии должна была тренироваться на поле университета Лойола Мэримаунт (LMU), но, как сообщили в Федерации футбола Бельгии, проверка тренировочного поля «показала, что качество покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для наших тренировок».

Организация впоследствии обратилась в ФИФА с просьбой о переезде в другое место для подготовки к игре. Просьба была удовлетворена.

Бельгия продолжит подготовку к матчу на тренировочной базу клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Поле регулярно проверяется для обеспечения высочайшего качества. Наше поле находится в отличном состоянии и использовалось несколькими профессиональными спортивными командами, в том числе для запланированных мероприятий этим летом», — сообщили в университете.