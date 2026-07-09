«Будет огромным разочарованием, если Франция не выиграет ЧМ. Мы намного сильнее остальных. Единственный враг команды — она сама». Лебеф о сборной

Команда тренера Дидье Дешама сыграет против сборной Марокко в ¼ финала турнира.
"Если Франция не выиграет чемпионат мира, то это будет огромным разочарованием.
Когда разговариваешь с иностранцами — англичанами, американцами или представители любой другой страны — они говорят: «Это невозможно. Мы не можем играть против этой команды. Они непобедимы. Они слишком сильны».
По сравнению с другими командами мы намного сильнее.
Единственный враг французской команды — она сама. Если она будут играть так, как играла с начала турнира, то никто не сможет ее остановить. Это невозможно.
У них правильный настрой, есть все необходимые качества. Верю, что команда дойдет до конца турнира", — заявил Франк Лебеф.