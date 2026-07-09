Карседо после 0:0 с «Рубином»: «Доволен “Спартаком”. В субботу будет прекрасный соперник — “Локо”. К матчу за Суперкубок подойдем в хорошей форме»

— Какой тайм вам больше понравился от вашей команды?
— У нас была пара хороших моментов и в первом тайме, и в концовке игры, достаточно явные возможности для взятия ворот. В целом, считаю, мы справились с задачей. Мы хотели дать игровые минуты большому количеству футболистов, чтобы продолжать нашу работу. Считаю, мы неплохо сыграли, играли на победу. Но в целом я сегодня доволен.
— Такие сложные соперники перед Суперкубком — «Рубин», «Локомотив» — больше помогут команде в финале, и не рискуете ли вы измотать своих игроков такими сильными противостояниями?
— Нет, вот именно поэтому мы правильно распределяем игровое время между футболистами. Поэтому, думаю, здесь никаких проблем. И прекрасный соперник у нас будет в предстоящую субботу — «Локомотив». Думаю, к матчу за Суперкубок подойдем в хорошей форме, — сказал Карседо в эфире Okko.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России красно-белые сыграют с «Зенитом» 18 июля в Нижнем Новгороде.