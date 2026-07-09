Карседо после 0:0 с «Рубином»: «Доволен “Спартаком”. В субботу будет прекрасный соперник — “Локо”. К матчу за Суперкубок подойдем в хорошей форме»

— У нас была пара хороших моментов и в первом тайме, и в концовке игры, достаточно явные возможности для взятия ворот. В целом, считаю, мы справились с задачей. Мы хотели дать игровые минуты большому количеству футболистов, чтобы продолжать нашу работу. Считаю, мы неплохо сыграли, играли на победу. Но в целом я сегодня доволен.