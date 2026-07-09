Радамель Фалькао: «Недопустимо, что в Колумбии нет третьего дивизиона. Это позор, что нашему футболу не хватает конкурентоспособности, поощряется посредственность и лень»

"Наши тренировочные программы нуждается в улучшении, как и внимание, забота, инструменты и инфраструктура, которые должны быть предоставлены нашим молодым игрокам и молодежным командам.
Недопустимо, что у нас нет третьего дивизиона. Это позор, что нашему футболу не хватает конкурентоспособности, поощряется посредственность и лень.
Есть команды, которые не инвестируют, потому что знают, что не вылетят. У команд бюджеты уровня высшего дивизиона, а игрокам платят мизерные деньги. Все это порождает лишь посредственность", — заявил Радамель Фалькао в интервью ESPN.
В Колумбии 36 профессиональных команд: 20 выступают в высшем дивизионе и 16 — во втором.