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Радамель Фалькао: «Недопустимо, что в Колумбии нет третьего дивизиона. Это позор, что нашему футболу не хватает конкурентоспособности, поощряется посредственность и лень»

Бывший нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао высказался о футболе в стране после вылета национальной команды в ⅛ финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Наши тренировочные программы нуждается в улучшении, как и внимание, забота, инструменты и инфраструктура, которые должны быть предоставлены нашим молодым игрокам и молодежным командам.

Недопустимо, что у нас нет третьего дивизиона. Это позор, что нашему футболу не хватает конкурентоспособности, поощряется посредственность и лень.

Есть команды, которые не инвестируют, потому что знают, что не вылетят. У команд бюджеты уровня высшего дивизиона, а игрокам платят мизерные деньги. Все это порождает лишь посредственность", — заявил Радамель Фалькао в интервью ESPN.

В Колумбии 36 профессиональных команд: 20 выступают в высшем дивизионе и 16 — во втором.