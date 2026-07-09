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Опубликован проект новой базы «Спартака» у парка «Сокольники» с крытым манежем и стадионом на 500 мест

Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о проекте новой спортивно-тренировочной базы «Спартака».

Комплекс построят в непосредственной близости от парка «Сокольники», станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь».

"Комплекс будет включать в себя четыре ключевых объекта: основное здание базы площадью почти 35 тысяч кв. м, крытый манеж — более 15 тысяч кв. м, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест.

Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 га территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду", — сказал Ефимов.

Фото: stroi_mos_ru.