Опубликован проект новой базы «Спартака» у парка «Сокольники» с крытым манежем и стадионом на 500 мест

Комплекс построят в непосредственной близости от парка «Сокольники», станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь».
"Комплекс будет включать в себя четыре ключевых объекта: основное здание базы площадью почти 35 тысяч кв. м, крытый манеж — более 15 тысяч кв. м, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест.
Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 га территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду", — сказал Ефимов.
Фото: stroi_mos_ru.